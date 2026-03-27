センバツ高校野球 準々決勝英明×大阪桐蔭阪神甲子園球場 第98回選抜高等学校野球大会準々決勝、英明は大阪桐蔭(大阪)と対戦しました。 1回、英明はフォアボールのランナーを置いて4番髙田が左中間へのエンタイトルツーベースで3塁2塁とチャンスを広げます。ここで続く5番松本一心が初球をレフト前にはじき返し2点を先制します。 そのウラ、英明先発の冨岡はエラーでランナ&