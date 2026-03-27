去年4月、長崎県壱岐市の沖で、福岡市内の病院に向かっていた医療搬送用ヘリコプターが転覆し、3人が死亡した事故についてです。国の運輸安全委員会は、機長が空中分解の可能性を考え、不時着水させたとする経過報告書を公表しました。この事故は、去年4月、長崎県壱岐市の沖で、医療搬送用ヘリコプターが転覆しているのが見つかり、搭乗していた6人のうち医師と患者親子の計3人が死亡したものです。運輸安全委員会が3