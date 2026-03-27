◆女子プロゴルフツアーアクサレディス宮崎第１日（２７日、宮崎・ＵＭＫＣＣ＝６５３９ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、１９歳ルーキーの鳥居さくら（Ｓｋｙ）が６バーディー、３ボギーで３アンダーの６９をマークし、首位と４打差の１１位で発進した。１つ伸ばして迎えた後半に「自分でもビックリした」という４連続バーディーで猛チャージした。１０番は８メートルをねじ込み、２番パー３は２・５メートル、３