ＤｅＮＡの筒香嘉智内野手が開幕戦を欠場した。２６日に公示された開幕戦出場選手徳録メンバーには入っていたが、試合前に発表されたベンチ入りメンバーからは外れた。筒香は２０日の西武戦（ベルーナＤ）で、スイングした際に上半身のコンディション不良を訴えて交代。２１、２２日の同カードを欠場していた。その後、練習を再開し、開幕前日の２６日には「（体調は）問題ない。（出場は）監督に言われたところで精一杯のパ