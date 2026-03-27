◆パ・リーグソフトバンク―日本ハム（２７日・みずほペイペイドーム）スタメンが発表され、今宮健太内野手が「６番・遊撃」で名を連ね、プロ野球新記録となる１４年連続での開幕ショートの金字塔を打ち立てた。ホークス一筋１７年目の今宮が、今季も開幕遊撃をつかんだ。今オフでは野村とのレギュラー争いが注目されていた中で、オープン戦は二塁でも出場。それでも、安定感抜群の守備力に打率３割１分６厘とバットでも結果