中山金杯４着のカネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）が、次走は福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル）を目標としていることが分かった。鞍上は引き続き石川裕紀人騎手＝美浦・相沢郁厩舎＝。シルク・ホースクラブが２７日までに発表した。同馬は前走後、放牧先の福島・ノーザンファーム天栄で調整が進められ、２５日に美浦トレセンへ帰厩した。中山金杯に続いて２度目の重賞