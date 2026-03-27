◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―ヤクルト（２７日・横浜）開幕戦の練習前に開いたミーティングで池山隆寛監督がコーチ、選手、スタッフを前にあいさつ。「長いシーズンいろんなことがあると思いますけど、すべてはチームのために、応援してくれるファンのために、あとはつば九郎が戻ってきますんで、より盛り上がるはずです。あとはみんなで戦いましょう。いいですか！」と鼓舞すると、「わたしすべて緊張していますので、スタ