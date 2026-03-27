■これまでのあらすじ乙葉は、相談と言いながら課長の斗真に近づく。優しい斗真は深山のフォローをすることになり、結果的に業務量が増加。そんな斗真を気づかった深山は、ふたりで食事に行くことに成功。斗真との距離を縮めていくのだが…。【深山乙葉 Side Story】課長とふたりきりで食事に出かけ、「私だけの宝物にしたい」と言ったら、課長は照れていました。これはきっとうまくいく！その次にすることは…課長と部下たちの間