ロッテの田中晴也投手が28日の西武戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。西武は武内夏暉投手が先発する。高卒4年目の田中は昨季13試合に登板し、3勝5敗、防御率2・48。今季は先発ローテションの一角として期待されている。右腕は「ここまで良い調整ができている。今年のベストゲームをつくりたいと思うので、内容というよりは勝ちにこだわって、しっかりチームを勝ちに導けるようなピッチングをするだけ」と