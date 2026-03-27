27日、岡崎城公園では多くの花見客の姿が見られました。 【写真を見る】桜が見頃の愛知･岡崎城公園 多くの花見客が 4月5日までは夜間ライトアップやキッチンカーも 愛知 （花見客）｢気持ち良い。天気もいいし、風も心地いい｣岡崎市では、市内中心部を流れる乙川や岡崎城の周辺に約800本の桜が咲き乱れることで知られています。27日は穏やかな天気となり、多くの花見客で賑わいました。（花見客）｢（子どもと）初めて来られ