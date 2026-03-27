◇パ・リーグロッテ―西武（2026年3月27日ZOZOマリンスタジアム）ロッテの開幕投手は、ドラフト2位ルーキーの毛利海大投手（22）に決定。球団新人76年ぶりとなる大役を任された。開幕マスクは、高卒5年目の松川虎生捕手（22）を指名した。高卒1年目で佐々木朗希（現ドジャース）の完全試合をリードするなど76試合に出場したが、寺地隆成捕手（22）の台頭などもあり、2年目以降は出場機会が減少。昨季はわずか6試合の出場