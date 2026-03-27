宇宙産業向けのサービスを手がけるSpace BD株式会社は2026年3月26日、ISS（国際宇宙ステーション）の「きぼう」日本実験棟に設置されている超小型衛星放出機構「J-SSOD（JEM Small Satellite Orbital Deployer）」を使い、2025年度に同社が支援した超小型衛星6機すべてのISS「きぼう」からの放出が完了したと発表しました。放出は2025年9月から2026年2月にかけて3回に分けて行われています。JAXAは「きぼう」のエアロックとロボッ