大好きな彼と家族になれて幸せいっぱい！でも、楽しみしていた結婚式場の見学もウエディングドレス選びにも、あれ？ なぜかお義姉さんの姿が…。彼とふたりで決めたかったのに、ぜ〜んぶお義姉さんがついてくるのです…。【まんが】ブラコンすぎる義姉(ウーマンエキサイト編集部)