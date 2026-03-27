ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は27日、4日間の予選が終了。28日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。ドリーム組の西村歩（40＝大阪）が4日目は絶好枠の2Rを逃げ切ると、3コースの後半9Rは「怖かったです」と苦笑するコンマ04のトップSを放つと、インの古賀千晶をねじ伏せるツケマイで連勝。得点率4位で第一関門をクリアした。それでも景気のいいコメントは出てこなかった