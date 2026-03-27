青森県八戸市で2023年、走行中の大型トラックのタイヤが外れ、直撃した作業員ら2人が死傷した事故で、青森地検八戸支部は27日、自動車運転処罰法違反罪でトラック運転手だった盛岡市の男性（63）を在宅起訴した。