「欅坂46」の元メンバーで俳優の長濱ねる（27）が、髪をバッサリ切った“激変”ショットを公開し、話題になっている。【映像】長濱ねる、“野生児”と話題のビキニ姿＆「痩せすぎ？」激変ショットこれまでにもInstagramで、素肌を見せた黒のドレス姿や、胸元あらわな写真集のオフショット、ベッドでの無防備な姿が印象的なカレンダーのオフショットなど、様々な姿を投稿してきた長濱。2025年6月18日に、フィンランドの海で撮