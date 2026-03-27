民放出身のフリーアナウンサー第1号として知られる押阪忍（おしざか・しのぶ）さん（享年89）の長男でディスコDJ、ラジオDJのDJOSSHYこと押阪雅彦氏（60）が27日、ブログを更新。テレビタレント、アナウンサーとして活躍した母・栗原アヤ子さんが亡くなったことを報告した。DJOSSHYが代表取締役を務める芸能事務所「エス・オー・プロモーション」の公式サイトでは「フリーアナウンサー押阪忍の妻でありタレント栗原アヤ子（く