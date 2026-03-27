【「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号」】 3月27日 発売 価格：860円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、「月刊コミック 電撃大王 2026年5月号」を3月27日に発売。同号にて「とある魔術の禁書目録外伝 とある科学の超電磁砲」が最終回を迎えた。 本作は電撃文庫「とある魔術の禁書目録（インデックス）」から派生したスピンオフコミック。約19年にわたって連載され、TVアニメ第4期