【「まとまる気まるで無し！」フェアの意味を問い続けるヤングアニマルの、とにかくすげえの集めましたフェア】 実施期間：3月27日～4月27日 開催場所：丸善ジュンク堂書店(※一部店舗を除く) 「『まとまる気まるで無し！』フェアの意味を問い続けるヤングアニマルの、とにかくすげえの集めましたフェア」 【拡大画像へ】 白泉社は、「『まとまる気まるで無し！』フェアの意