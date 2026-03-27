面白法人カヤックは、JA全農が推進するスキムミルクの認知拡大と利用促進施策の一環として、2026年3月28日と29日に体験型コンビニエンスストア「マッスルマート」を東京・渋谷にオープンします。ATMやくじなどユニークなコンテンツが盛りだくさん「マッスルマート」は、マッチョ店員が接客する体験型コンビニエンスストアです。筋肉パンの無料配布に加え、新たにスキムミルク関連商品の販売も実施。また、自身の栄養状態を確認し、