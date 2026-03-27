5月8日より長粼先行公開、5月22日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国順次公開される川島鈴遥主演映画『いろは』の予告編と新場面写真が公開された。 参考：川島鈴遥がギャル役で好演『白衣の戦士！』沢村一樹とのしんみりさせられる親子愛 全編オール長粼ロケで撮影された本作は、実家の茶舗を手伝いながら“揺らぎのない日々”を送る妹・伊呂波（川島鈴遥）と、自由奔放で妊娠をきっか