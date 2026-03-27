セガは、龍が如くスタジオによる完全新作『STRANGER THAN HEAVEN』の3rdティザートレーラーをXbox Partner Previewにて公開した。 【画像あり】『STRANGER THAN HEAVEN』新トレーラースクリーンショット 今回公開された3rdティザートレーラーでは、本作の舞台が5つの時代、5つの街であることが明らかになった。映像の中では、龍が如くシリーズでおなじみの蒼