■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０３月２７日１５９円９４～９６銭（△０．４５） ０３月２６日１５９円４９～５０銭（△０．３６） ０３月２５日１５９円１３～１５銭（△０．６４） ０３月２４日１５８円４９～５０銭（▼１．０９） ０３月２３日１５９円５８&#