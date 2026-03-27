推定樹齢千年といわれる岡山県真庭市の名物、醍醐桜はまもなく開花を迎えます。地元ではまつりのオープニング式が開かれました。 【写真を見る】推定樹齢千年真庭市の醍醐桜がまもなく開花まつりのオープニング式28日からはライトアップも【岡山】 高さ18メートル。後醍醐天皇が美しさをたたえたことからその名が付いたとされる醍醐桜。こちらは去年4月の様子です。 現在はつぼみがピンクに染まり、今