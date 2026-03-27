日銀が２７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円９４～９６銭と前日に比べ４５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円２１～２５銭と同０６銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１５１７～１８ドルと同０．００３６ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS