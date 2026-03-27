米イスラエルとイランの軍事衝突は２８日で１カ月を迎える。この間、３月の日経平均株価の月間騰落率は２７日時点で前月比９％下落とコロナショックに見舞われた２０年３月（１０．５％安）以来の水準となっている。 ただ、１月に６％高、２月は１０％高と衆院選の自民党大勝で日経平均株価は６万円近くまで急伸していただけに、依然として相場は高水準にあり、昨年末との比較では、なお６％程度値を上げた状況にある。