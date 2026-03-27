羊文学の楽曲「ランナー」が、NTT西日本の新TVCM『愛される未来へつなげよう』篇のタイアップソングに起用された。 （関連：BTS、Mr.Children、ずっと真夜中でいいのに。、King & Prince、羊文学、Tele……注目新譜6作をレビュー） NTT西日本は、新たなコーポレートスローガン『愛される未来へつなげよう。』を制定。その世界観を表現した同社初となる全編オリジナルアニメーション