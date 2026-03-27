来週のドル円相場は、中東情勢を横目に日銀の金融政策の方向性を探る展開となると見込まれる。予想レンジは１ドル＝１５７円００銭～１６１円００銭。 トランプ米大統領は２６日、イランの発電施設に対する攻撃中止期間を１０日間延期し、米東部時間４月６日までとすると表明した。過去にトランプ氏の発言は二転三転を繰り返してきたことから、この先もＳＮＳでの情報発信などに目配りをしなければならないのには変わ