食の多様化や価格の高騰などで、米の消費量が減っています。こうした中、JAグループ岡山が岡山県産米の消費拡大PR活動を行いました。 【写真を見る】岡山後楽園で県産米「きぬむすめ・にこまる」の消費拡大PR来園者にセット300個おにぎりの試食も 後楽園で開かれたPR活動は、昨年収穫された岡山県産の「きぬむすめ」が「米の食味ランキング」で10年連続、「にこまる」が3回目の最高評価・特Aを取得したことを記念して