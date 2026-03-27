フィギュアスケート選手でミラノ・コルティナ五輪男子シングル銀メダリストの鍵山優真（22）が3月27日、Xを更新。プラハで開催されたフィギュアスケート世界選手権について振り返った。 【画像】坂本花織「ラストダンスへ」世界選手権前に引退を惜しむファン続出早くも「ロスになりそう…」の声 鍵山は男子ショートプログラムに出場し、転倒のミスが響き6位と出遅れた。鍵山は「SP応援ありがとうござい