今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、最終回（第125回、2026年3月27日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター木俣 冬）フロッグコートの謎「あの頃の私は、気付いちょりませんでした。私が。あの人を縛りつけちょるということを……