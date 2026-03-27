アイリスオーヤマから、幅30cmのビルトイン食器洗い乾燥機（食洗機）「LiBish slim30（リビッシュ スリムサーティ）」が4月1日に発売となる。これまで「うちのキッチンじゃ食洗機は無理……」と諦めていた家庭でも導入しやすいコンパクト設計が最大の特徴だ。価格はオープンで、実勢価格は28万円前後。まずはマンションや戸建ての新築に導入していくほか、システムキッチンのまるごとリフォームで提供。将来的には、単体での販売