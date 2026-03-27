写真：第3弾アーティスト含む、『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』出演者 『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』が、4月3日18時30分より放送。このたび、第3弾出演アーティストと歌唱楽曲が解禁された。 ■NEWS増田貴久は名曲を生パフォーマンス 最後の出演アーティストとして発表されたのは、小泉今日子。27年ぶり