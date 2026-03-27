【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FLOWが『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』に3年ぶりに登場、アニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』主題歌「COLORS」を一発撮りパフォーマンス。 ■20周年を迎える『コードギアス 反逆のルルーシュ』 ツインボーカルが織り成すメロディの強さと幅広い音楽性を持つ5人組ロックバンド、FLOW。 今回は、アニメ『コー