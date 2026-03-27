福山市のコンビニエンスストアで知人男性からショルダーバックを奪ったなどとして逮捕・送検されていた少年3人について、広島地検福山支部は不起訴処分としました。3月27日付で不起訴処分となったのは、18歳の少年ら3人です。警察などによると、3人は2025年5月、福山市高西町のコンビニエンスストアの駐車場で知人男性（当時19）に対し、金属バットを持って「動いたら殺す」などと脅迫。男性の頭を蹴ってケガをさせた上、シ