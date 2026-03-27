この記事をまとめると ■イノチェンティはBMCと提携しイタリアでミニを生産した過去がある ■独自デザインや装備で英国版とは異なる魅力をもっていた ■たび重なる資本変遷を経てブランドは消滅した 英国だけじゃないミニの歴史 3月2日はミニの日だった。もちろん3を「ミ」2を「ニ」と読むので日本限定の記念日だが、せっかくなのでイタリア生まれのミニという変化球ネタを投げ込むことにしよう。 イタリアでミニを作っていた