サントリー食品インターナショナルは、緑茶「伊右衛門」ブランドから、「紅（あか）の伊右衛門」を2026年3月31日に発売する。「京番茶」「焙じ茶」などをブレンド創業200年以上の歴史を持つという京都の老舗茶舗「福寿園」の多様な茶葉調達と、サントリーが培ってきた開発力を組み合わせ、「和紅茶」と「京番茶」、異色の茶葉をブレンドした華やかな日本茶が新登場する。生産プロセスまでこだわったという国産の「和紅茶」を厳選。