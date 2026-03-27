◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-西武(27日、ZOZOマリン)ロッテ対西武の開幕戦スターティングメンバーが発表。西武の小島大河選手が開幕戦のスタメン捕手となりました。小島選手は2025年ドラフト1位で入団。オープン戦では6試合に出場し、14打数1安打、打率.071となりました。開幕戦で新人がスタメンマスクをかぶるのは2006年の炭谷銀仁朗選手以来20年ぶり。当時は現監督の西口文也投手が6回途中4失点。2-5でオリックスに敗れました。