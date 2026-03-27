◇MLB ドジャース 8-2 ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはこの試合、9回に登板したタナー・スコット投手がダイヤモンドバックス打線を三者凡退に打ち取り、大事な開幕戦を勝利で締めくくりました。スコット投手は9回、先頭のコービン・キャロル選手に対して初球148キロのスライダー、2球目も148キロのスライダーで追い込むと、3球目も146キロのスライダーでレフトへのフライで打ち取ります。続