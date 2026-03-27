春のセンバツ甲子園で熱い戦いが繰り広げられる中高校バスケでも負けられない戦いが。それが高校3冠の一角「U18日清食品トップリーグ」への出場権をかけた運命の「入替戦」。日本人選手史上4人目のNBAデビューを果たした河村勇輝の母校・福岡第一高校は悔しさを噛みしめる結果となった一方、ウインターカップ女王・大阪薫英女学院には歓喜の瞬間が。その裏側に密着し、高校バスケならではの“沸騰必至”のドラマに迫りました。「エ