障がい者の就労支援をめぐり、不正請求の額は150億円にのぼるということです。 （大阪市の担当者）「制度の抜け穴をつかれたと（認識しています）」 大阪市は福祉事業会社「絆ホールディングス」グループの4つの事業所で、昨年度以降およそ2年間で、就労支援をめぐり約150億円の不正請求が確認されたと発表しました。 不正が行われていたのは「就労継続支援A型事業所」で、障がいなどがある一般企業での就