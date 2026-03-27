プロ野球のファーム・リーグは27日、東、中、西地区とファーム交流戦の計6試合が行われた。巨人は日本ハムとのファーム交流戦（鎌ケ谷）に5―1。先発・又木が7回6安打1失点で2勝目を挙げた。石塚が3安打2打点、ドラフト4位・皆川（中大）が3安打1打点。日本ハム先発・福島は4回1/3を6安打2失点で1敗目。細川が2安打1打点、阪口が2安打だった。東地区でオイシックスはロッテ戦（ロッテ浦和）に5―0で完封勝利。先発・笠原が7