【ワシントン＝坂本幸信】米財務省は２６日、２０２６年の建国２５０周年を記念して新たに発行する紙幣に、トランプ大統領の署名を入れると発表した。現職大統領の署名が記載されるのは初としている。ロイター通信によると、まずは新１００ドル札から今年６月に印刷を開始するという。現在の紙幣には、バイデン前政権の財務長官だったジャネット・イエレン氏と当時の財務官の署名が入っている。財務官の署名は、米政府が１８６