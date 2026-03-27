ヒグマ駆除の発砲をめぐり、猟銃所持許可を取り消されたハンターの男性が、最高裁で逆転勝訴した。7年に及んだ法廷での争いの末、発砲は不当とはいえないと判断された。安全を確かめたうえでの一発が人生を左右した男性は、二審の敗訴を乗り越え、ようやく現場に戻ることができる。2018年のヒグマへの発砲めぐり裁判ヒグマ駆除のための発砲をめぐり猟銃所持の許可を取り消されたハンターの男性が処分の撤回を求めていた裁判。最