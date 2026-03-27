山口直也被告＝1月福岡市のみずほペイペイドーム周辺で昨年12月に起きた男女刺傷事件で、福岡地検は27日、2人に対する殺人未遂などの罪で同県糸島市、無職山口直也容疑者（30）を起訴した。地検は今年1〜3月、事件当時の精神状態を調べる鑑定留置を行い、刑事責任を問えると判断した。認否を明らかにしていない。起訴状によると昨年12月14日、ドームの関係者用駐車場エレベーターホール付近で、隣の施設に劇場があるアイドルグ