◇セ・リーグ巨人・ハワード―阪神・高橋（東京ドーム）DeNA・入江―ヤクルト・山野（横浜）広島・ターノック―中日・桜井（マツダスタジアム）◇パ・リーグロッテ・田中―西武・武内（ZOZOマリンスタジアム）オリックス・九里―楽天・滝中（京セラドーム大阪）ソフトバンク・松本晴―日本ハム・達（みずほペイペイドーム）