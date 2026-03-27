しずおかフィナンシャルグループと経営統合で基本合意した名古屋銀行の藤原一朗頭取は記者会見で、愛知県と静岡県はいずれも製造業が盛んな特徴があり、両社の問題意識が似ていることが統合に動いたきっかけだったと説明した。