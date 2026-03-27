警視庁落とし物の現金12万円を詐取しようとしたとして、警視庁は27日、詐欺未遂などの疑いで、府中署地域課の男性巡査（24）を書類送検し、停職6カ月の懲戒処分にした。巡査は同日、依願退職した。警視庁によると「アイドルの追っかけやギャンブルで金に困っていた」と説明している。書類送検容疑は昨年12月、虚偽の遺失届を申請し、警視庁遺失物センターに保管中の12万円をだまし取ろうとした疑い。巡査は昨年11月、交番勤