２７日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて４５銭円安・ドル高の１ドル＝１５９円９４〜９６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、０６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１８４円２１〜２５銭円で大方の取引を終えた。