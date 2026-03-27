SUPER EIGHT安田章大（41）が27日、主演舞台「音楽劇ポルノスター」（28日から）取材会を東京・渋谷区の新国立劇場で行い、古田新太（60）、高岡早紀（53）らと意気込みを語った。エロとナンセンス満載の不条理ファンタジーで探偵役を演じる。「ポルノスターでしか見られないキャラクターたちが舞台で暴れています。テレビでは流れないような内容です」と自信をみせ「明るいエロっていいですよ。最高です」と笑顔でPRした。古田と